Новичок АПЛ усилится полузащитником Тоттенхэма

Английский Лестер усилит линию полузащиты в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, «лисы» подпишут Оливера Скиппа из лондонского Тоттенхэма. Сумма трансфера составит 20 млн фунтов.

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Сегодня полузащитник отправится на медосмотр, а после этого подпишет полноценный контракт. Его детали остаются неизвестными.

Отметим, что в первом туре АПЛ Лестер встретится именно с Тоттенхэмом. Матч состоится завтра, 19 августа.

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