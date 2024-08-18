Новичок АПЛ усилится полузащитником Тоттенхэма
Оливер Скипп станет игроком Лестера
Английский Лестер усилит линию полузащиты в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, «лисы» подпишут Оливера Скиппа из лондонского Тоттенхэма. Сумма трансфера составит 20 млн фунтов.
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Сегодня полузащитник отправится на медосмотр, а после этого подпишет полноценный контракт. Его детали остаются неизвестными.
Отметим, что в первом туре АПЛ Лестер встретится именно с Тоттенхэмом. Матч состоится завтра, 19 августа.
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