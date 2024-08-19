Невилл: В октябре тен Хаг не сможет оправдаться травмами

Если ситуация повторится, то к клубному персоналу будут огромные вопросы.

Гари Невилл прокомментировал текущую ситуацию в Манчестер Юнайтед.

Легенда клуба считает, что, если история с травмами повторится в текущем сезоне, тен Хагу уже не получится использовать ее в качестве оправдания.

Напомним, на текущий момент из строя выбыли Лени Йоро, Люк Шоу и Расмус Хейлунд.

"Победа была очень важна. Команда все еще ищет правильный баланс, у них новые игроки. Снова поменялась пара в центре защиты, что вызывает небольшое беспокойство. Тен Хаг сказал, что причина замены Магуайра – мера предосторожности, а не травма. Но им нужно следить за этим и поддерживать игроков в форме.

Я думаю, что в октябре тен Хаг уже не сможет оправдаться травмами. Это не может повториться вновь.

Если в одном сезоне случилось много травм, это можно назвать неудачей. Если это происходит во втором сезоне подряд – это уже не неудача, а результат работы медицинского персонала, реабилитологов, научного блока", - цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее также Эрлинг Холанд установил необычный антирекорд.

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