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Фулхэм готов дать Манчестер Юнайтед требуемую сумму за полузащитника

Эта сделка позволит манкунианцам приблизиться к приобретению Мануэля Угарте из ПСЖ.
Сегодня, 17:28
Скотт МакТоминей / Getty Images
Скотт МакТоминей / Getty Images

Фулхэм готов дать Манчестер Юнайтед 30 миллионов фунтов, которые манкунианцы запрашивают за переход Скотта МакТоминея, сообщает Manchester World.

По информации источника, сделка между двумя английскими клубами может быть закрыта в течение ближайших нескольких дней.

В то же самое время этот трансфер поможет "красным дьяволам" более активно заняться переходом хавбека ПСЖ Мануэля Угарте.

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Стоит отметить, что уругвайский игрок не попал в заявку парижан на недавний матч Лиги 1 против Гавра (4:1). Это связано с тем, что Угарте не входит в планы тренерского штаба на этот сезон.

Также сообщается, что стан Манчестер Юнайтед может покинуть Кристиан Эриксен - Аякс заинтересован в том, чтобы вернуть 32-летнего датчанина в Нидерланды.

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