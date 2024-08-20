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Манчестер Юнайтед верит, что Челси захочет купить Санчо

Похоже, что "красные дьяволы" надеются воспользоваться щедростью Тодда Боэли.
Сегодня, 17:35
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Уход Джейдона Санчо по-прежнему остается одним из открытых вопросов в Манчестер Юнайтед.

Клуб не скрывает желания расстаться с 24-летним вингером, ожидая получить за него 40 миллионов фунтов.

Как сообщает The Athletic, руководители манкунианцев верят, что до закрытия летнего трансферного окна Челси попытается приобрести Санчо.

По информации источника, они также надеются на клубы Саудовской Аравии, которые способны дать англичанам требуемую сумму.

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По ходу лета интерес к Санчо проявлял ПСЖ, однако французы так и не сделали ни одного официального предложения.

Напомним, что Джейдон Санчо пропустил стартовый матч АПЛ против Фулхэма (1:0), несмотря на то, что он был готов сыграть в том поединке.

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