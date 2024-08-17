iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Он был готов": тен Хаг раскрыл причину отсутствия Санчо в заявке на матч с Фулхэмом

Вингер пропустил первый тур АПЛ, несмотря на недавнее участие в Суперкубке Англии.
Сегодня, 10:38
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

В новом сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед стартовал с победы над Фулхэмом (1:0). И в отличие от Суперкубка Англии, в заявку на эту игру Джейдон Санчо не попал.

После матча главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что у вингера были проблемы, но он был готов, чтобы его включили в заявку. Однако наставник решил сделать свой выбор в пользу Алехандро Гарначо, Джошуа Зиркзе и Антони.

"Прежде всего, нам нужна глубина состава. В этом сезоне выживает тот, кто наиболее готов, но я могу включить в состав только 20 игроков, мне приходится делать выбор", - цитирует тен Хага Manchester Evening News.

"У Джейдона на той неделе была ушная инфекция, и он не был на 100% пригоден для этого. Он мог играть, но имея возможность выбора, я сделал его, оставив в запасе других игроков".

"Это может измениться и обязательно изменится по ходу сезона, когда нам придется делать ротацию. Мы не можем играть каждый матч одним и тем же составом. Сегодня вы видите, насколько важны замены: нам нужна правильная скамейка запасных и правильный баланс".

Ранее стало известно, что Джошуа Зиркзе, ставший автором единственного гола, пополнил обширный список дебютантов-голеадоров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм манчестер юнайтед Эрик тен Хаг джейдон санчо

Статьи по теме

Тен Хаг опозорился, вспомнив о россии после удачного дебюта Зиркзе за Манчестер Юнайтед Тен Хаг опозорился, вспомнив о россии после удачного дебюта Зиркзе за Манчестер Юнайтед
Зиркзе - 22-й игрок в истории Манчестер Юнайтед, который отметился голом в дебютном матче Зиркзе - 22-й игрок в истории Манчестер Юнайтед, который отметился голом в дебютном матче
АПЛ вернулась: МЮ дома благодаря голу Зиркзе победил Фулхэм благодаря голу АПЛ вернулась: МЮ дома благодаря голу Зиркзе победил Фулхэм благодаря голу
Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи Арсенала, Эвертона, Милана, поединок Валенсии и Барселоны, игры в УПЛ
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа15:21
Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме
Украина14:58
Футболист Динамо показал свадебные фотографии
НБА14:57
Дончич, Йокич, Новицки и Нэш сыграют в прощальном матче Драгича
Теннис14:50
Алькарас нашел причины поражения Монфису в Цинцинати – испанец не сдержал эмоции на корте
Европа14:36
Вера в Алабу: Реал не планирует подписывать нового центрбека
Европа14:28
Беллью назвал единственный шанс для победы над Усиком
Теннис14:21
Швентек - о победе над Костюк в Цинцинати: Все было немного сложно
Европа14:11
Челси практически договорился с Атлетико о трансфере Феликса
Европа14:04
Мареска назвал футболиста Челси, который должен покинуть клуб
Европа13:55
Тен Хаг опозорился, вспомнив о россии после удачного дебюта Зиркзе за Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK