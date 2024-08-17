"Он был готов": тен Хаг раскрыл причину отсутствия Санчо в заявке на матч с Фулхэмом

В новом сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед стартовал с победы над Фулхэмом (1:0). И в отличие от Суперкубка Англии, в заявку на эту игру Джейдон Санчо не попал.

После матча главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что у вингера были проблемы, но он был готов, чтобы его включили в заявку. Однако наставник решил сделать свой выбор в пользу Алехандро Гарначо, Джошуа Зиркзе и Антони.

"Прежде всего, нам нужна глубина состава. В этом сезоне выживает тот, кто наиболее готов, но я могу включить в состав только 20 игроков, мне приходится делать выбор", - цитирует тен Хага Manchester Evening News.

"У Джейдона на той неделе была ушная инфекция, и он не был на 100% пригоден для этого. Он мог играть, но имея возможность выбора, я сделал его, оставив в запасе других игроков".

"Это может измениться и обязательно изменится по ходу сезона, когда нам придется делать ротацию. Мы не можем играть каждый матч одним и тем же составом. Сегодня вы видите, насколько важны замены: нам нужна правильная скамейка запасных и правильный баланс".

Ранее стало известно, что Джошуа Зиркзе, ставший автором единственного гола, пополнил обширный список дебютантов-голеадоров.

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