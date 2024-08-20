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Футбол

Два игрока Ювентуса травмировались в первом матче Серии А

Повреждения, к счастью, оказались не слишком страшными.
Сегодня, 20:12
Тимоти Веа и Кефрен Тюрам / Getty Images
Тимоти Веа и Кефрен Тюрам / Getty Images

Ювентус в ближайшее время будет вынужден обходиться без двух важных игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, Тимоти Веа и Кефрен Тюрам получили травмы в стартовом матче Серии А против Комо. Оба повреждения носят мышечный характер.

Американец и француз выбыли ненадолго. Они пропустят следующий матч против Вероны, и, возможно, не сыграют против Ромы 1 сентября, то есть, через две недели оба игрока уже должны были бы вернуться в строй.

Отметим, что Ювентус разгромил Комо со счетом 3:0. Веа забил первый гол в этом поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А

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