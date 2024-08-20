Украинский вингер перебреется в швейцарский клуб

Украинский вингер молодежки Ювентуса Андрей Фирман сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Марко Баридон, Фирман переберется в Сьон. Пока что, идет речь о переходе на правах аренды, но у швейцарского клуба будет опция выкупа.

Также, если Сьон все же решится подписать Фирмана на полноценной основе, то у «зебр», в свою очередь, будет опция обратного выкупа игрока.

В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл 13 матчей за состав Ювентуса до 19 лет.

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