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Манчестер Юнайтед оформил аренду хавбека ПСЖ - источник

Вскоре должен быть официальный анонс.
Сегодня, 19:18
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Манчестер Юнайтед и ПСЖ договорились по переходу Мануэля Угарте, утверждает Николо Скира.

Инсайдер пишет, что манкунинанцы сумели убедить ПСЖ отдать игрока в аренду с обязательной опцией выкупа.

Какова будет сумма выкупа неизвестно, однако МЮ даст Угарте контаркт до 2029 года с опцией продления еще на сезон.

Напомним, что клубы в течение долгого времени не могут договориться о цене на хавбека, МЮ из-за отстствия продаж не может удовлетворить запросы ПСЖ. Однако опция с арендой выгодна обоим сторонам.

Ранее также Арсенал приблизился к траснферу хавбека сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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