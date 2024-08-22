Арсенал согласовал трансфер хавбека сборной Испании

В ближайшее время Микель Мерино подпишет контракт.

Арсенал наконец согласовал трансфер Микеля Мерино, пишет Флориан Плеттенберг.

"Канонирам" удалось убедить Реал Сосьедад отпустить своего лидера за 33+5 млн евро.

Отметим, что у хавбека есть на руках еще одно предложение, однако он хочет только в Арсенал.

Предполагается, что в ближайшие дни Микель пройдет медосмотр и подпишет контракт до 2028 года.

Ранее также сообщалось, что Арсенал вернулся в гонку за именитом форвардом.

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