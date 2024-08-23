Манчестер Юнайтед подпишет молодого таланта из Мали

Секу Коне подпишет контракт уже на будущей неделе.

Манчестер Юнайтед выиграл гонку за 18-летнего Секу Коне, пишет Фабрицио Романо.

Опорный хавбек малийского Гидарс считается огромным талантом и был на прицеле у многих европейских клубов.

Уже на следующей неделе игрок должен прибыть в Англию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. Ожидается, что Коне будет выступать за U-21 пока привыкает к жизни в Англии.

Стоит отметить интересный факт. Гидарс - клуб, у которого РБ Зальцбург уже успел купить шесть игроков за последние три годы, пока там работал Кристофер Вивелл - новый технический директор МЮ.

Так же инсайдер отметил, что Коне, как и ранее подписанный Оби Мартин рассматриваются клубом как важные игроки будущего проекта Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед договорился с ПСЖ об Угарте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!