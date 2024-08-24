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Миколенко - в старте на матч против Тоттенхэма

Украинец традиционно будет играть с первых минут.
Сегодня, 15:59

Во втором туре нового сезона АПЛ Эвертон встретится с Тоттенхэмом.

Наставники обеих команд в лице Шона Дайча и Энджа Постекоглу определились с составами. В старте «ирисок» привычно со старта будет играть украинец Виталий Миколенко

Эвертон: Пикфорд - Диксон, Кин, Тарковски, Миколенко - Гейе, Ироегбунам, Дукуре - Гаррисон, Кальверт-Льюин - МакНил

Тоттенхэм: Викарио - Педро Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги - Мэддисон, Биссума, Кулушевски - Джонсон, Сон - Одобер

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Виталий Миколенко

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