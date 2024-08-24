iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известный голливудский актер посетил первый домашний поединок Барселоны в новом сезоне Ла Лиги

Хью Грант посмотрит на матч с трибун.
Сегодня, 20:00

Сегодня, 24 августа, каталонская Барселона проведет первый домашний официальный матч в сезоне.

Подопечные Ханси Флика встречаются с Атлетиком из Бильбао. Напомним, что в первом туре «блаугранас» победили, а баски проиграли.

На трибунах домашнего стадиона Барсы будут известные гости. Среди таковых точно будет известный голливудский актер Хью Грант. О его прибытии на арену оповестили клубные соцсети каталонцев.

В аккаунте Барсы в соцсети X появилось фото Гранта с футболкой испанского гранда.

Читай также: Изгой Ювентуса согласовал условия контракта с Барселоной

Матч Барселона - Атлетик начался в эти минуты. Счет пока 0:0

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетик Ла Лига

Статьи по теме

Изгой Ювентуса согласовал условия контракта с Барселоной Изгой Ювентуса согласовал условия контракта с Барселоной
Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны
Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу
Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Милан не может выиграть уже второй матч подряд в Серии А
Европа21:34
Арсенал без Зинченка с трудом одолел Астон Виллу
Европа21:33
Боруссия Дортмунд в десятый раз подряд победила в стартовом матче Бундеслиги, переиграв Айнтрахт
Европа21:13
Лунин останется в Реале еще на три года - источник
Европа20:59
Форвард Барселони перебереться в оренду до суперника Кривбаса
Формула 120:50
Хэмилтон: Переусердствовали с изменением настроек болида
Европа20:35
Гвардиола ответил, является ли Холанд лучшим центрфорвардом всех времен
Бокс20:30
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Формула 120:17
Пилот Уильямс может получить дисквалификацию
Европа20:00
Известный голливудский актер посетил первый домашний поединок Барселоны в новом сезоне Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK