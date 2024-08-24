Известный голливудский актер посетил первый домашний поединок Барселоны в новом сезоне Ла Лиги

Хью Грант посмотрит на матч с трибун.

Сегодня, 24 августа, каталонская Барселона проведет первый домашний официальный матч в сезоне.

Подопечные Ханси Флика встречаются с Атлетиком из Бильбао. Напомним, что в первом туре «блаугранас» победили, а баски проиграли.

На трибунах домашнего стадиона Барсы будут известные гости. Среди таковых точно будет известный голливудский актер Хью Грант. О его прибытии на арену оповестили клубные соцсети каталонцев.

В аккаунте Барсы в соцсети X появилось фото Гранта с футболкой испанского гранда.

Thanks for the visit, Hugh Grant 😍 pic.twitter.com/IND7Z8dssB — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2024

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Матч Барселона - Атлетик начался в эти минуты. Счет пока 0:0

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