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Изгой Ювентуса согласовал условия контракта с Барселоной

Клубам осталось договориться о сумме компенсации за вингера сборной Италии.
Сегодня, 09:36
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Федерико Кьеза приблизился к смене клубной прописки.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, вингер Ювентуса согласовал условия личного контракта с Барселоной.

Итальянец договорился о контракте до лета 2027 года с зарплатой 4 миллиона евро в год + 2 миллиона в качестве бонусов.

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По информации источника, "сине-гранатовые" готов предложить "старой синьоре" за 26-летнего игрока 10 миллионов + 3 миллиона в виде бонусов.

Напомним, что Ювентус намерен избавиться от Федерико Кьезы, так как футболист не входит в планы клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ювентус Федерико Кьеза

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