Защитник Барселоны усилит состав другого испанского топ-клуба

Мадридский Атлетико бюджетно усилит линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, «матрасники» подпишут центрбека Барселоны Клемана Лангле. Речь идет об аренде без права выкупа.

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По условиям соглашения столичный клуб будет выплачивать Лангле большую часть его зарплаты по действующему контракту.

В минлуому сезоне 28-летний француз провел 14 матчей в АПЛ, выступая в аренде за Астон Виллу.

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