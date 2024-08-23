Защитник Барселоны усилит состав другого испанского топ-клуба
Клеман Лангле станет игроком Атлетико.
Мадридский Атлетико бюджетно усилит линию защиты.
Как сообщает Фабрицио Романо, «матрасники» подпишут центрбека Барселоны Клемана Лангле. Речь идет об аренде без права выкупа.
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По условиям соглашения столичный клуб будет выплачивать Лангле большую часть его зарплаты по действующему контракту.
В минлуому сезоне 28-летний француз провел 14 матчей в АПЛ, выступая в аренде за Астон Виллу.
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