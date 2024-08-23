Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны

Новичок Серии А Комо продолжает свою достаточно интересную трансферную компанию.

Как сообщила пресс-служба клуба, к коллективу Сеска Фабрегаса присоединился Серхи Роберто. Футболист подписал контракт по схеме 1+1.

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Зарплата универсального испанца, который преимущественно играет на правом фланге защиты или в центре поля, пока остается неизвестной.

В это трансферное окно Комо уже также успел подписать Рафаэля Варана, Пепе Рейну, Альберто Морено и воспитанника Реала Нико Паза. Вскоре ожидается аренда футболиста Ман Сити Макси Перроне.

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