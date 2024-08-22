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Арсенал готов предложить деньги и своего игрока за форварда клуба Серии А

Футболист пытается заставить свою команду продать его.
Сегодня, 09:39
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Форвард Аталанты Адемола Лукман не появился на тренировке команды, ожидая, что это вынудит клуб продать его.

Этой ситуацией намерен воспользоваться Арсенал. Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, "канониры" собираются предложить итальянцам 50 миллионов евро + бонусы, а также Якуба Кивьора.

Помимо лондонцев, информацию насчет 26-летнего нигерийца запросил еще и Ливерпуль.

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Аталанта намерена выручить за бунтовщика 65-70 миллионов. Но в то же самое время бергамаски хотят предложить игроку новый контракт с двойным увеличением зарплаты (3,5 миллиона в год).

В прошедшем сезоне Адемола Лукман записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач в 45 матчах. Он также сыграл в Суперкубке УЕФА против Реала (0:2), но пропустил стартовый тур Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Арсенал Лондон Адемола Лукман

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