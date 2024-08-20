Арсенал получил предложение об аренде Рамсдейла

Если клубы договорятся, вратарь может получить долгожданную игровую практику.

Вулверхэмптон отправил Арсеналу предложение о трансфере вратаря Аарона Рамсдейла, сообщает The Athletic.

"Волки" связались с "канонирами", предложив тем аренду голкипера сборной Англии, которая будет включать в себя опцию выкупа следующим летом.

При этом также сообщается, что команда Гари О'Нила готова взять на себя большую часть зарплаты 26-летнего англичанина.

В случае ухода Рамсдейла Арсенал намерен подписать Жоана Гарсию из Эспаньола в качестве дублера Давида Райя.

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По информации источника, лондонцы предпочитают сразу продать Рамсдейла, чем отдавать его в аренду, уже отклонив такое предложение от Аякса.

Контракт голкипера с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год.

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