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Арсенал получил предложение об аренде Рамсдейла

Если клубы договорятся, вратарь может получить долгожданную игровую практику.
Сегодня, 17:56
Аарон Рамсдейл / Getty Images
Аарон Рамсдейл / Getty Images

Вулверхэмптон отправил Арсеналу предложение о трансфере вратаря Аарона Рамсдейла, сообщает The Athletic.

"Волки" связались с "канонирами", предложив тем аренду голкипера сборной Англии, которая будет включать в себя опцию выкупа следующим летом.

 

При этом также сообщается, что команда Гари О'Нила готова взять на себя большую часть зарплаты 26-летнего англичанина.

 

В случае ухода Рамсдейла Арсенал намерен подписать Жоана Гарсию из Эспаньола в качестве дублера Давида Райя.

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По информации источника, лондонцы предпочитают сразу продать Рамсдейла, чем отдавать его в аренду, уже отклонив такое предложение от Аякса.

 

Контракт голкипера с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Арсенал Лондон Аарон Рамсдейл

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