Клуб АПЛ продолжает погоню за форвардом Арсенала
Ноттингем Форест сделал Эдди Нкетиа своей главной целью для усиления атаки и рассматривает возможность подписать нападающего Арсенала, сообщает The Athletic.
Ранее этим летом Нкетиа согласовал личные условия контракта с Марселем, но клубы не смогли прийти к компромиссу по вопросу трансферной стоимости 25-летнего футболиста.
Это позволило Форесту выйти вперед в гонке за игрока. Вследствие английские клубы продолжают вести переговоры. Параллельно с этим "лесники" общаются с представителями Нкетиа.
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Ноттингем ожидает, что 30-35 миллионов фунтов хватит, чтобы убедить "канониров" отпустить своего футболиста, чей контракт рассчитан до лета 2027 года.
На счету Эдди Нкетиа 38 голов в 168 матчах за Арсенал, а также один матч в составе сборной Англии.
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