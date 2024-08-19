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Клуб АПЛ продолжает погоню за форвардом Арсенала

Эдди Нкетиа может сменить клубную прописку, не меняя чемпионат.
Вчера, 20:57
Эдди Нкетиа / Getty Images
Эдди Нкетиа / Getty Images

Ноттингем Форест сделал Эдди Нкетиа своей главной целью для усиления атаки и рассматривает возможность подписать нападающего Арсенала, сообщает The Athletic.

Ранее этим летом Нкетиа согласовал личные условия контракта с Марселем, но клубы не смогли прийти к компромиссу по вопросу трансферной стоимости 25-летнего футболиста.

Это позволило Форесту выйти вперед в гонке за игрока. Вследствие английские клубы продолжают вести переговоры. Параллельно с этим "лесники" общаются с представителями Нкетиа.

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Ноттингем ожидает, что 30-35 миллионов фунтов хватит, чтобы убедить "канониров" отпустить своего футболиста, чей контракт рассчитан до лета 2027 года.

На счету Эдди Нкетиа 38 голов в 168 матчах за Арсенал, а также один матч в составе сборной Англии.

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