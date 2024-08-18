Арсенал в шаге от подписания чемпиона Европы
Стороны практически согласовали трансфер Микеля Мерино.
Лондонсккий Арсенал практически завершил сделку по переходу Микеля Мерино, пишет Фабрицио Романо.
Инсайдер утверждает, что этих выходных "канониры" провели новый раунд переговоров с Сосьедадом и наконец пришли к соглашению.
Сторонам осталось лишь уладить последние детали, определить структуру и термины выплат, и сделка будет завершена.
Напомним, что 28-летний Мерино стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.
Ранее также Артета оценил выступление Зинченко.
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