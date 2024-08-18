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Арсенал в шаге от подписания чемпиона Европы

Стороны практически согласовали трансфер Микеля Мерино.
Сегодня, 15:18
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Лондонсккий Арсенал практически завершил сделку по переходу Микеля Мерино, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что этих выходных "канониры" провели новый раунд переговоров с Сосьедадом и наконец пришли к соглашению.

Сторонам осталось лишь уладить последние детали, определить структуру и термины выплат, и сделка будет завершена.

Напомним, что 28-летний Мерино стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Ранее также Артета оценил выступление Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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