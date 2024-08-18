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Артета оценил игру Зинченко в матче против Вулверхэмптона в АПЛ

Испанец похвалил украинского футболиста.
Сегодня, 12:59
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал убедительно обыграл Вулверхэмптон в матче первого тура нового сезона английской Премьер-лиги – украинец Александр Зинченко провел на поле 69 минут.

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Главный тренер лондонцев Микель Артета оценил действия футболиста сборной Украины в игре:

"Вы могли видеть, что Алекс, особенно в первом тайме, был действительно хорошим. Во втором тайме нам нужно было другое, и мы имели возможность сменить его", - цитирует испанца клубная пресс-служба Арсенала.

Напомним, во втором туре АПЛ Арсенал на выезде сыграет против Астон Виллы. Поединок в Бирмингеме состоится 24 августа и начнется в 19.30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Микель Артета Александр Зинченко ФК Арсенал

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