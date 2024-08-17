Арсенал - Вулверхэмптон: Обзор и результат матча АПЛ 17.08.2024

"Канониры" разобрались с середняком АПЛ в первом матче сезона.

В рамках первого тура АПЛ лондонский Арсенал встретился с Вулверхэмптоном.

«Канониры» удачно начали поединок, и как следствие, уже в середине первого тайма открыли счет. Кай Гаверц замкнул головой подачу Букайо Саки.

После перерыва игра была более спокойной, обе команды создавали гораздо меньше, хотя еще один гол зрители увидели. Его автором стал как раз выше упомянутый Сака.

Свой момент был и у «волков». Еще при счете 1:0 Райан Аит-Нури подкачал ошибку Томаса Парти, и достаточно опасно пробил с дальней дистанции, но мяч прошел рядом со штангой.

Таким образом, именно Арсенал одержал достаточно уверенную победу, набрав первые три очка в сезоне, а Вулверхэмптон остался ни с чем.

Украинец Александр Зинченко вышел в старте и провел на поле 69 минут.

Статистика матча АПЛ Арсенал - Вулверхэмптон

Арсенал - Вулверхэмптон 2:0

Голы: Гаверц, 25, Сака, 71

xG: 1.26 - 0.32

Удары: 18 - 7

Удары в створ ворот: 6 - 2

Владение мячом: 53% - 47%

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