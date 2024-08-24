Боруссия Дортмунд - Айнтрахт: Обзор и результат матча чемпионата Германии 24.08.2024
Боруссия Дортмунд в «родных стенах» встретилась с франкфуртским Айнтрахтом.
Команды провели достаточно равную игру, судьбу которой решило ровно два эпизода во втором тайме.
Сначала Фарес Шаиби откликнулся на прострел с фланга своего партнера, но не сумел с метра переправить мяч в ворота Боруссии Дортмунд, ударив выше ворот.
Уже в следующей атаке дортмундцы довели мяч до Джейми Гиттенса, который ударом из пределов штрафной площади отправил мяч в дальний угол ворот гостей.
В концовке Гиттенс отметился дублем, но ключевым был именно его первый гол-красавец.
Статистика матча чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Айнтрахт
Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 2:0
Голы: Гиттенс, 72, 90+2
xG:1.41 - 1.19
Удары: 18 - 8
Удары в створ ворот: 5 - 3
Владение мячом: 70 - 30%
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