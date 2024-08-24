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Боруссия Дортмунд - Айнтрахт: Обзор и результат матча чемпионата Германии 24.08.2024

"Шмели" победили благодаря дублю Джейми Гиттенса
Вчера, 21:33
Нури Шахин и Джейми Гитетнс / Getty Images
Нури Шахин и Джейми Гитетнс / Getty Images

Боруссия Дортмунд в «родных стенах» встретилась с франкфуртским Айнтрахтом.

Команды провели достаточно равную игру, судьбу которой решило ровно два эпизода во втором тайме.

Сначала Фарес Шаиби откликнулся на прострел с фланга своего партнера, но не сумел с метра переправить мяч в ворота Боруссии Дортмунд, ударив выше ворот.

Уже в следующей атаке дортмундцы довели мяч до Джейми Гиттенса, который ударом из пределов штрафной площади отправил мяч в дальний угол ворот гостей.

В концовке Гиттенс отметился дублем, но ключевым был именно его первый гол-красавец.

Статистика матча чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Айнтрахт

Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 2:0

Голы: Гиттенс, 72, 90+2

xG:1.41 - 1.19
Удары: 18 - 8
Удары в створ ворот: 5 - 3
Владение мячом: 70 - 30%

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