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Интер разгромил Аталанту в домашнем матче

"Нерадзурри" очень хорошо научились реализовывать моменты.
Вчера, 23:42
Интер - Аталанта / Getty Images
Интер - Аталанта / Getty Images

В пятницу, 30 августа, Интер принимал дома Аталанту в рамках третьего тура Серии А.

Хозяева уже в самом начале матча оформили гол, но записал его на свой счет защитник Аталанты Джимшити, подставив ногу под прострел Тюрама.

А на 10-й минуте Барелла совей фирменной пушкой удвоил преимущество Интера метров с семнадцати. Но и после этого "нерадзурри" не перестали давить, и после ряда моментов Тюрам едва не забил третий, попав в штангу.

Со стартом второго тайма Джимшити снова ошибся, и Тюрам, воспользовавшись моментом, забил третий гол в ворота Аталанты. А на 56-й минуте француз оформил дубль, и только после этого Интер оставил соперника в покое.

Безусловно, "нерадзурри" продолжали контролировать игру и создавать моменты, но команда Индзаги уже откровенно доигрывала и забрала свои заслуженные три очка.

Статистика матча Интер - Аталанта 3-го тура Серия А

Интер - Аталанта 4:0
Голы: Джимшити (автогол), 3, Барелла, 10, Тюрам, 47, 56

Ожидамеые голы (xG): 1.25 - 1.04
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 5 - 15

Интер: Зоммер - Бастони (Карлос Аугусто, 61), Ачерби, Павар - Димарко, Дармиан, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 61), Барелла (Фраттези, 79) - Мартинес (Арнаутович, 83), Тюрам (Тареми, 79).

Аталанта: Карнезекки - Руджери, Джимшити, де Рон - Брешианини, Самарджич (Палестра, 80), Дзаппакоста (де Кетеларе, 80), Белланова (Толои, 58), Пашалич, Эдерсон - Ретеги.

Предупреждения: Де Рон, 45, Ретеги, 53

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Интер Милан

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