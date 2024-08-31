iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона - Реал Вальядолід: Огляд та результат матчу Ла Ліги 31.08.2024

Каталонцы «уничтожили» Вальядолид.
Сегодня, 20:05
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках 4-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с новичком элиты Реалом Вальядолидом.

Коллектив Ганси Флика очень легко разобрался со своим соперником, доведя счет до разгромного еще в первом тайме. Забивали Рафинья, Левандовски и Кюнде.

Во второй половине матча хозяева продолжили издевательства над гостями, отправив в их ворота еще четыре мяча. Отмечались упомянутый Рафинья, который в итоге оформил хет-трик, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

Таким образом, «сине-гранатовые» продолжают идти без потерь в чемпионате Испании.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Реал Вальядолид

Барселона - Реал Вальядолид 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовски, 24, Кюнде, 45+2, Ольмо, 83, Рафинья, 85

xG: 4.13 - 0.62
Удары: 17 - 6
Удары в плоскость: 10 - 2
Владение мячом: 69% - 31%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

Статьи по теме

Первые результативные действия Цыганкова в сезоне позволили Жироне разгромить Осасуну Первые результативные действия Цыганкова в сезоне позволили Жироне разгромить Осасуну
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Атлетико не смог обыграть Эспаньол, "забив" два гола и нанеся более 20 ударов Атлетико не смог обыграть Эспаньол, "забив" два гола и нанеся более 20 ударов
Барселона хоче орендувати півзахисника Ліверпуля на місце таланта, який отримав важку травму Барселона хоче орендувати півзахисника Ліверпуля на місце таланта, який отримав важку травму
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы
Олимпийские игры22:40
Пиддубная стала призеркой Паралимпиады-2024 в плавании
Европа22:36
Легионер Динамо ушел из клуба в аренду
Олимпийские игры22:15
Украинцы оформили двойной подиум в плавании на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры21:48
Коль завоевал вторую медаль Паралимпиады-2024 в плавании
Европа21:41
Байер впервые за более 40 матчей проиграл на внутренней арене, уступив РБ Лейпциг
Европа21:24
Борнмут Забарного установил историческое достижение в матче с Эвертоном
Олимпийские игры21:12
Стеценко с рекордом завоевала вторую за день медаль в плавании на Паралимпиаде-2024
Европа20:47
Саудовский клуб приобретет одноклубника Трубина
Украина20:30
УПЛ: ничья Карпат и Ворсклы, Александрия обыграла Колос, Полесье разгромило Черноморец
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK