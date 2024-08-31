Барселона - Реал Вальядолід: Огляд та результат матчу Ла Ліги 31.08.2024
В рамках 4-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с новичком элиты Реалом Вальядолидом.
Коллектив Ганси Флика очень легко разобрался со своим соперником, доведя счет до разгромного еще в первом тайме. Забивали Рафинья, Левандовски и Кюнде.
Во второй половине матча хозяева продолжили издевательства над гостями, отправив в их ворота еще четыре мяча. Отмечались упомянутый Рафинья, который в итоге оформил хет-трик, Дани Ольмо и Ферран Торрес.
Таким образом, «сине-гранатовые» продолжают идти без потерь в чемпионате Испании.
Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Реал Вальядолид
Барселона - Реал Вальядолид 7:0
Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовски, 24, Кюнде, 45+2, Ольмо, 83, Рафинья, 85
xG: 4.13 - 0.62
Удары: 17 - 6
Удары в плоскость: 10 - 2
Владение мячом: 69% - 31%
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