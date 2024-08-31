Легионер Динамо ушел из клуба в аренду
Джастин Лонвейк вернулся в Виборг.
Киевское Динамо лишилось одного из своих игроков.
Легионер «бело-синих» Джастин Лонвейк вернулся в датский Виборг. Об этом сообщила пресс-служба местного клуба.
Нидерландский хавбек будет выступать в старом-новом клубе на правах аренды. У Виборга предусмотрено право выкупа за 500 тысяч евро.
В текущем сезоне Лонвейк играл за Динамо, выйдя в 6 матчах, но в сумме наиграв чуть больше 90 минут.
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