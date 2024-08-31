Наполи - Парма: Обзор и результат матча Серии А 31.08.2024
В рамках 3-го тура Серии А Наполи на своем поле встретился с Пармой.
Партенопейцы первыми пропустили от своего соперника. Автором гола стал Анж-Йоан Бонни.
Победный счет держался достаточно долго, но ближе к концу матча вратарь новичка Серии А Зайон Сузуки получил красную, а замен уже не было, поэтому на ворота встал защитник дель Прато.
Это стало ключевым фактором в матче. В дополнительное время «партенопейцы» дожали соперника, забили Ромелу Лукаку и Андре-Франк Замбо-Ангисса, впрочем, концовка матча имела еще один опасный момент в исполнении Пармы, но там героем был вратарь Наполи Алекс Мерет.
Статистика матча Серии А Наполи - Парма
Наполи - Парма 2:1
Голы: Лукаку, 90+1, Замбо-Ангисса, 90+7 - Бонни (пен), 21
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