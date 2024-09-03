Гендиректор МЮ: Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом

Генеральный директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада заявил, что клуб положительно оценил прошедшее трансферное окно.

Напомним, что клуб потратил этим летом 214 млн евро, купив Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.

Беррада заявил, что клуб удалось подписать всех игроков по оценочной цене и ни за кого не переплатить.

"Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом. Мы были довольно дисциплинированы в оценке стоимости игроков, которые приобретали. Мы придерживались этих оценок. Я думаю, что спортивный директор Дэн Эшуорт и команда проделали фантастическую работу в процессе переговоров.

Я говорю это по той причине, что если вы ошибаетесь и переплачиваете или приобретаете игрока, который обходится вам слишком дорого, это может отбросить вас назад. Вот почему нужно уметь принимать такие решения и делать это правильно, чтобы со временем иметь возможность побеждать стабильно", – приводит слова Беррады ESPN.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль намерен сохранить свою звезду.

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