iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль попытается сохранить свою главную суперзвезду

Клуб доволен Мохамедом Салахом.
Вчера, 20:58
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ливерпуль намерен в скором времени провести переговоры с Мохамедом Салахом, утверждает SkySports.

Издание, ссылаясь на Фабрицио Романо, утверждает, что в клубе все довольны египтянином, включая нового тренера. И при этом сам Салах счастлив в клубе.

Потому Ливерпуль предпримет попытку сохранить игрока на будущий сезон.

"Арне Слот очень доволен им, и они хотят сохранить его в клубе, так что на данный момент все зависит от переговоров, которые состоятся между Мо и Ливерпулем в ближайшие несколько месяцев.

Ситуация с Мо совершенно ясна. Он был бы очень рад продолжить работу в Ливерпуле, я могу это подтвердить. Я думаю, что это важная часть истории.

Мо хотел бы остаться в клубе. Мо очень счастлив в Ливерпуле. Мо верит, что его будущее все еще может быть связано с Премьер-лигой и футболкой Ливерпуля, так что посыл со стороны игрока ясен", - рассказал Романо.

Ранее также в Милане опровергли слухи об увольнении Паулу Фонсеки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

Статьи по теме

Салах высказался о возможном уходе из Ливерпуля в конце сезона Салах высказался о возможном уходе из Ливерпуля в конце сезона
Салах установил очередной рекорд АПЛ Салах установил очередной рекорд АПЛ
Ливерпуль определился с судьбой Салаха, у которого заканчивается контракт Ливерпуль определился с судьбой Салаха, у которого заканчивается контракт
"Приветствуем в клубе лысых" и "началась эра Слота": Салах стал жертвой насмешек из-за нового образа "Приветствуем в клубе лысых" и "началась эра Слота": Салах стал жертвой насмешек из-за нового образа
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
Европа23:05
Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники
Европа22:45
Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер
Европа22:40
Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины
Европа22:25
Гендиректор МЮ: Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом
Европа21:59
Моуринью хочет подписать в Фенербахче игрока, который не нужен Челси
Формула 121:44
Вассер: Впервые вижу ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку
Олимпийские игры21:35
Нимченко - серебряный призер Паралимпиады
Олимпийские игры21:19
Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады
Европа20:59
Трубин: Лига наций не может рассматриваться как товарищеский турнир
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK