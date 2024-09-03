Ливерпуль попытается сохранить свою главную суперзвезду

Ливерпуль намерен в скором времени провести переговоры с Мохамедом Салахом, утверждает SkySports.

Издание, ссылаясь на Фабрицио Романо, утверждает, что в клубе все довольны египтянином, включая нового тренера. И при этом сам Салах счастлив в клубе.

Потому Ливерпуль предпримет попытку сохранить игрока на будущий сезон.

"Арне Слот очень доволен им, и они хотят сохранить его в клубе, так что на данный момент все зависит от переговоров, которые состоятся между Мо и Ливерпулем в ближайшие несколько месяцев.

Ситуация с Мо совершенно ясна. Он был бы очень рад продолжить работу в Ливерпуле, я могу это подтвердить. Я думаю, что это важная часть истории.

Мо хотел бы остаться в клубе. Мо очень счастлив в Ливерпуле. Мо верит, что его будущее все еще может быть связано с Премьер-лигой и футболкой Ливерпуля, так что посыл со стороны игрока ясен", - рассказал Романо.

Ранее также в Милане опровергли слухи об увольнении Паулу Фонсеки.

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