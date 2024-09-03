Гендир Милана отреагировал на слухи о вероятном увольнении Фонсеки

Генеральный директор Милана Джорджо Фурлани прокомментировал новости о вероятном увольнении Паулу Фонсеки.

Функционер заявил, что в стане "россонери" не будут делать поспешных выводов из-за провального старта сезона.

"Мы выражаем абсолютную поддержку Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу.

Нам понравилась та работа, которую он проделал во время предсезонной подготовки. Конечно, нам хотелось бы иметь уже 9 очков... но никакой паники", - цитирует слова одного из руководителей итальянского гранда Фабрицио Романо.

Отметим, что вместо 9 очков, которые бы «россонери» хотели иметь, у них лишь 2 набранных пункта в 3 матчах.

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