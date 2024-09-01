Милан уже рассматривает увольнение Фонсеки

Португальцу дали время до конца сентября.

Итальянский Милан задумался о будущем Паулу Фонсеки во главе клуба после ужасного старта Серии А.

Как сообщает Sky Sport Italia, судьба португальского специалиста определится после старта в Лиге чемпионов и дерби против Интера.

«Россонери» начнут свой путь в ЛЧ 17 сентября, а матч с Интером состоится 23 сентября, таким образом, Паулу могут уволить после всего 6 недель пребывания в клубе.

Отметим, после 3 туров в Серии А Милан набрал лишь 2 очка, сыграв вничью с Лацио и Торино, и проиграв Парме.

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