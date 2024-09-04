Игрок Реала поделился мыслями о пребывании Мбаппе в клубе

«Сливочные» рады иметь в своем составе футболиста такого калибра.

Защитник Реала Лукас Васкес высказался о начале карьеры Килиана Мбаппе в стане мадридцев.

По словам футболиста, все в клубе счастливы, что француз является частью «сливочных».

«Килиан Мбаппе - невероятный футболист, он доказал это на протяжении долговременного отрезка своей карьеры, он потрясающе талантлив.

Мы очень рады, что он является частью нашего коллектива, и уверены, что он станет автором еще многих забитых мячей», - цитирует слова Васкеса Twitter-аккаунт Madrid Xtra.

Отметим, в прошлом матче против Бетиса Килиан забил первые два гола в Ла Лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!