Реал подпишет тренера из третьей английской лиги

Энди Мэнган в будущем войдет в штаб Давиде Анчелотти.

Тренер Сктопорта Энди Мэнган в скором времени перейдет в мадридский Реал, пишет The Athletic.

Этот переход во многом стал возможным из-за ассистента Карло Анчелотти Давиде Анчелотти, который рекомендовал Мэнгана отцу.

Считается, что итальянцы специально искали тренера, хорошо знакомого с английским футболом, в будущем Давиде намерен взять его в свой штаб, когда начнет самостоятельную карьеру.

Энди Мэнган - бывший форвард, отыгравший более 300 матчей в третьем, четвертом и пятом дивизионах Англии. Затем вместе с Анчелотти-младшим он проходил тренерские курсы.

Начал тренерскую карьеру во Флитвуде, затем вместе с Бартоном тренировал Бристоль Роверс, а совсем недавно присоединился к Стокпорту, где занялся работой с нападающими.

Считается, что именно работа Мэнгана помогла команде возглавить таблицу в этом сезоне.

В ближайшее вреям 38-летний специалист должен получить разрешение на работу в Испании и официально присоединится к Реалу.

Ранее также в Реале прокомментировали травму Милитао.

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