В Реале резко отреагировали на травму своего игрока в сборной

В Реале недовольны травмой Эдера Милитао, пишет Marca.

Напомним, бразилец получил травму в сборной и по предварительным оценкам пропустит две недели.

Однако точный диагноз станет известен сегодня, когда защитник пройдет медобследование в клубе. При этом в Реале уже сделали резкое заявление.

"Если травма Милитао окажется чуть более серьезной, чем по предварительным оценкам (две недели отсутствия), мы надеемся, что сможем полностью восстановить его, чтобы он снова уехал в хорошем состоянии в свою сборную ровно через месяц", - заявили представители клуба.

При этом в сборной Бразилии также отреагировали, заявив, что клуб слишком остро реагирует на небольшое повреждение, после которого игрок быстро вернется.

Ранее также Бернарду Силва раскритиковал календарь игр.

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