Силва: Количество матчей, в которых мы участвуем, абсурдное

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва присоединился к критике календаря.

Португалец тоже считает, что в одном сезоне настолько много матчей, что календарь выглядит совершенно абсурдно.

"Есть две совершенно разные стороны вопроса. Когда футболисты жалуются, люди говорят, что мы не можем жаловаться. И они правы, потому что мы воплощаем мечту и делаем то, что делаем.

С другой стороны, график просто безумен. Мы узнали, что получим всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Мы сыграем против «Арсенала», потом выходной, затем матч с «Уотфордом».

И если нас не выбьют из какого-либо другого соревнования, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это абсурд. Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями.

Количество матчей, в которых мы участвуем, абсурдно", – приводит слова Силвы Record.

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