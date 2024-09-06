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Роналду - 900 голов: Я знал, что сделаю это

Португалец прокомментировал свое достижение.
Сегодня, 00:45
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое достижение.

Напомним, накануне нападающий помог своей команде одолеть Хорватию и забил 900-й гол в карьере.

Роналду заявил, что эта отметка всегда была его целью и он всегда знал, что достигнет ее.

"Это много для меня значит, я давно хотел достигнуть этой отметки. Я знал, что сделаю это.

Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу.

Кажется, что у меня просто очередное достижение, но только мне известно, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это уникальное достижение в моей карьере", - цитирует португальца Record.

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