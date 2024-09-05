Роналду забил 900-ый гол в своей карьере

В рамках первого тура Лиги Наций-2024 Португалия встречается с Хорватией.

Второй гол коллектива Роберто Мартинеса в этом матче забил Криштиану Роналду. Форвард замкнул передачу Нуну Мендеша.

Для Роналду это 900-ый гол в карьере и 130-ый забитый мяч на уровне сборных.

Отметим, что на момент написания новости в матче продолжается второй тайм. За Португалию также забил Бруну Фернандеш, а Хорватия отквитала один мяч благодаря автоголу Диогу Далота.

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