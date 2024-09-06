Манчестер Юнайтед назначил ведущего специалиста по эффективности игроков
Сэм Эрит должен помочь тен Хагу и команде.
Манчестер Юнайтед нового директора по эффективности игроков, пишет Daily Mail.
Им стал Сэм Эрит, который считается одним из главных специалистов в данной области.
Ранее он работал в сборной Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэме, а подписали его уже из американской компании Madison Square Garden Sports.
Главной задачей Эрита на сезон станет обеспечение тен Хага и игроков первого состава всем необходимым для успешных выступлений.
Назанчение является частью широкой стратегии нового руководство манкунианцев по внедрению в клуб инноваций.
Ранее также сообщалось, что Реал подпишет тренера из третьего английского дивизиона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!