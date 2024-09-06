Манчестер Юнайтед назначил ведущего специалиста по эффективности игроков

Манчестер Юнайтед нового директора по эффективности игроков, пишет Daily Mail.

Им стал Сэм Эрит, который считается одним из главных специалистов в данной области.

Ранее он работал в сборной Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэме, а подписали его уже из американской компании Madison Square Garden Sports.

Главной задачей Эрита на сезон станет обеспечение тен Хага и игроков первого состава всем необходимым для успешных выступлений.

Назанчение является частью широкой стратегии нового руководство манкунианцев по внедрению в клуб инноваций.

Ранее также сообщалось, что Реал подпишет тренера из третьего английского дивизиона.

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