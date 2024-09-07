"Деньги говорят громче" Лидер Ман Сити раскритиковал увеличение количества матчей

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне высказался об увеличении количества матчей за сезон.

По словам бельгийского футболиста, настоящая проблема начнется со стартом нового формата Клубного чемпионата мира.

«Настоящая проблема возникнет после клубного чемпионата мира. Между его финалом и первым туром АПЛ будет всего три недели. Итак, у нас будет три недели, чтобы отдохнуть и подготовиться к еще 80 матчам.

Возможно, в этом году все будет хорошо, но в следующем году могут возникнуть проблемы. PFA пытается найти решение».

Де Брюйне также обвинил ФИФА и УЕФА в жажде денег, которая мешает им прислушиваться к игрокам.

«УЕФА и ФИФА продолжают добавлять матчи. Мы можем выражать беспокойство, но решений нет. Похоже, деньги говорят громче, чем голоса игроков», - цитирует Кевина twitter-аккаунт City Zone, ссылаясь на Reuters.

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