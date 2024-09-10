Турецкий клуб договорился о приобретении одноклубника Довбика

Никола Залевски может перейти в Галатасарай.

Футболист итальянской Ромы Никола Залевски может сменить клубную прописку.

Как сообщает турецкое издание A Spor, местный Галатасарай договорился о приобретении поляка. Сумма трансфера должна составить 10 млн евро.

Залевски также получит серьезное повышение зарплаты. Турецкий гранд готов предложить футболисту 2.5 млн евро в год, а сейчас в стане «волков» он получает 350 тысяч.

Никола выступает на позиции левого защитника, однако, может играть и слева в полузащите, либо в атаке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!