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Беллингем: Помню, как мой брат оформил дубль и Анчелотти сказал, что Реал купил не того

Еще не поздно взять младшего.
Вчера, 22:59
Джуд и Джоб Беллингемы / Getty Images
Джуд и Джоб Беллингемы / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем вспомнил забавную историю, которая связана с его младшим братом Джобом.

По словам Джуда, однажды Джоб сделал дубль в матче за Сандерленд. После этого Карло Анчелотти сказал ему, что надо было покупать в Реал именно Беллингема-младшего.

«Я помню, как Джоб записал на свой счет дубль. Тогда Анчелотти заявил мне, что Реал приобрел не того Беллингема, и он будет пытаться подписать Джоба.

Я спросил, где Карло хотел бы его использовать, а тот с улыбкой ответил: «На твоей позиции», - цитирует слова англичанина Twitter-аккаунт Madrid Xtra.

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