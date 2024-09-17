"Больше нечего сказать": Родри - о контракте с Манчестер Сити и интересе со стороны Реала

В последнее время зарубежные СМИ все чаще пишут об интересе Реала к хавбеку Манчестер Сити Родри.

Они сообщают, что "бланкос" попытаются приобрести 28-летнего испанца следующим летом, когда у него будет оставаться два года по контракту с "горожанами".

Сам игрок был вынужден прокомментировать как интерес со стороны Реала, так и действующий контракт.

"У меня еще три года по контракту с Манчестер Сити. Когда я подписываю контракт, я не думаю о других клубах. Так что у меня еще три года в Ман Сити и мне больше нечего сказать", - приводит слова футболиста Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Родри принял участие только в одном матче, отыграв 45 минут в матче против Брентфорда (2:1).

Ранее Родри предположил, что близится момент, когда футболисты устроят забастовку из-за все большего количества матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!