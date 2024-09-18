Анчелотти: Куртуа - лучший вратарь в мире сейчас

Наставник Реала похвалил Тибо после игры со Штуттгартом.

В рамках первого игрового дня обновленного формата Лиги чемпионов Реал победил Штуттгарт.

Главным героем матча по версии УЕФА стал Тибо Куртуа. После поединка рулевой «сливочных» похвалил бельгийца и назвал его лучшим голкипером мира на данный момент.

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"Тибо Куртуа? Ну, он сейчас лучший в мире.

Но в моей карьере были великолепные вратари, и сейчас Тибо - лучший, это точно", - цитирует слова Анчелотти Фабрицио Романо.

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