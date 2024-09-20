Алекс Фергюсон рассказал о своем здоровье: Мне 82, очевидно, я волнуюсь по этому поводу

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон, являющийся настоящей легендой Манчестер Юнайтед, рассказал о своем здоровье, признавшись, чего опасается:

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"Мне 82, очевидно, я волнуюсь по этому поводу. Действительно, память у меня неплохая, слава Богу, но не знаю, так ли оно и останется.

Но я переживаю на этот счет, 100%. Я бы соврал, если бы чувствовал себя иначе. Я многое читаю, делаю тесты, и я думаю, что это помогает. Есть тесты на ютубе со 100 вопросами, и если я не получаю 70 процентов, я начинаю волноваться", - сказал Фергюсон в интервью Daily Mail

Напомним, сэр Алекс закончил карьеру в июле 2013-го. Он работал аналитиком в УЕФА, а сейчас является членом правления Манчестер Юнайтед.

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