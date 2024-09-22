Довбик: Мне просто нужно было адаптироваться к другой лиге и защитникам
Артем Довбик был признан лучшим игроком матча, в котором его Рома разгромила Удинезе со счетом 3:0.
Форвард сборной Украины отметился вторым голом в составе "джаллоросси", а также записал на свой счет дебютную результативную передачу.
После поединка 27-летний игрок прокомментировал свою адаптацию в Италии.
"Этот результат был очень важен для нас еще и потому, что он помог нам вернуть уверенность в себе, и теперь мы должны смотреть вперед", - приводит слова Довбика сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.
"Для меня это было важно, я должен был адаптироваться к новому чемпионату и новым защитникам, которые очень жесткие".
Артем также рассказал о взаимодействии с Пауло Дибалой, который в игре с Удинезе реализовал пенальти.
"Он прекрасен, между нами уже установилась отличная связь, и я надеюсь, что буду много играть с ним".
После пяти сыгранных туров Рома занимает девятое место в таблице, имея в активе шесть очков. В следующем туре подопечные Ивана Юрича сыграют с Венецией.
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