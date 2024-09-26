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Барселона продолжает идти без потери очков в чемпионате, победив Хетафе

Коллектив Ганси Флика невероятно показывает себя на старте Ла Лиги.
Сегодня, 00:21
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках 7-го тура Ла Лиги Барселона сыграла с Хетафе.

Данный поединок оказался непростым для каталонцев, они имели не так много моментов, чтобы отличиться, но один из них таки реализовали.

На 17-ой минуте поединка забил Роберт Левандовски. Данный гол стал единственным в матче.

Таким образом, Барса сейчас идет со 100% результатом в Испании. На счету каталонцев 7 побед в 7 матчах.

Барселона - Хетафе 1:0

Гол: Левандовски, 19

Барселона: Пенья - Кунде, Кубарси (Гарсия, 88), Мартин, Бальде (Мартин, 88) - Касадо, Гарсия, Торре (Торре, 63) - Ямал, Левандовски (Педри, 77), Диас

Хетафе: Сория - Иглесиас, Беррокаль, Альдерете, Джене (Рико, 87) - Перес, Сантьяго (Майораль, 63), Милья, Сола - Уче (Ожгюн Йылдырым, 80), Аленья (Арамбарри, 63)

Предупреждения: Диас - Арамбарри

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хетафе

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