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Тен Хаг озвучил главную проблему своей команды

Манкунианцам не хватает голов.
Сегодня, 20:30
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг озвучил ключевую проблему своей команды.

Напомним, накануне манкунианцы разошлись ничьей с Твенте в рамках Лиги Европы, чем немало огорчили своих фанатов.

Тен Хаг заявил, что команда отлично играет и создает моменты, но реализация оставляет желать лучшего.

"Мы не забиваем голы. В этом и заключается проблема, главное – забить как можно больше голов всей командой.

У нас в команде есть игроки, способные забивать, это очевидно. Вы видите, что мы создаем моменты, но мы забиваем недостаточно", - признал специалист.

С таблицей основного этапа Лиги Европы вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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