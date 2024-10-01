Экс-игрок сборной Италии может перейти в клуб из третьего дивизиона Испании

Бывший нападающий сборной Италии, Ман Сити, Ливерпуля, Милана и Интера Марио Балотелли продолжает искать новую команду.

Как сообщает AS. 34-летний форвард может попробовать свои силы в испанском футболе. Переговоры с Балотелли ведет Интерсити из третьего дивизиона.

Стороны близки к согласованию контракта, но, переговоры все еще продолжаются. Детали возможного соглашения между игроком и клубом пока неизвестны.

В случае достижения договоренностей Балотелли не сможет играть за Интерсити до января, поскольку у испанского коллектива нет свободного места в заявке, и сначала им надо кого-то продать, а это станет возможным только с открытием зимнего трансферного окна.

Последним клубом Марио была турецкая Адана Демирспор. За последний свой коллектив футболист провел 16 матчей, забив 7 голов и отдав 1 ассист.

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