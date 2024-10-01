Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа
Итальянец и украинец провели встречу.
Наставник Реала Карло Анчелотти выразил доверие Андрею Лунину после травмы Тибо Куртуа.
Как сообщает Defensa Central, итальянский специаилст провел личную встречу с голкипером, где заверил, что клуб уверен в его качествах.
Читай также: Игрок Реала потерял 7 килограммов веса из-за болезни
«Ты можешь быть уверенным в том, что сейчас мы на все 100% тебе доверяем», - сказал Карло Андрею.
Отметим, что украинец сыграет, по меньшей мере, два поединка из-за повреждения бельгийского вратаря. Лунин проведет встречи против Лилля завтра, 2 октября, и Вильярреала 6 октября.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!