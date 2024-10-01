Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа

Наставник Реала Карло Анчелотти выразил доверие Андрею Лунину после травмы Тибо Куртуа.

Как сообщает Defensa Central, итальянский специаилст провел личную встречу с голкипером, где заверил, что клуб уверен в его качествах.

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«Ты можешь быть уверенным в том, что сейчас мы на все 100% тебе доверяем», - сказал Карло Андрею.

Отметим, что украинец сыграет, по меньшей мере, два поединка из-за повреждения бельгийского вратаря. Лунин проведет встречи против Лилля завтра, 2 октября, и Вильярреала 6 октября.

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