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Баскетбол

Игрок Реала потерял 7 килограммов веса из-за болезни

По этой причине баскетболист не сможет помочь своей команде на старте сезона.
Вчера, 22:14
Марио Хезонья / Getty Images
Марио Хезонья / Getty Images

Форвард Реала Марио Хезонья пропустил матч против Леймы Коруньи из-за проблем со здоровьем, которые помешали ему принять участие еще и в финале Суперкубка, сообщает BasketNews.

Тренер "бланкос" Чус Матео подтвердил, что 29-летний хорват страдает от тяжелой болезни, в результате чего он похудел на шесть-семь килограммов.

"Возможно, он не будет доступен, поскольку не смог сыграть в финале Суперкубка из-за значительного повышения температуры".

"Он похудел, и ему нужно поработать над его восстановлением после рвоты, диареи и высокой температуры. Мы постараемся работать с ним, чтобы как можно скорее вернуть его в форму", - сказал Матео.

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Примечательно, что без Хезоньи Реал потерпел сенсационное поражение от новичка чемпионата Испании Леймы Коруньи со счетом 85:86.

Напомним, что ранее Реал Мадрид потерял еще и Гершона Ябуселе, который смог вернуться в НБА, подписав контракт с Филадельфией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Марио Хезонья

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Игрок Реала потерял 7 килограммов веса из-за болезни
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