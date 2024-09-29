Кубок Франции попал в громкий скандал из-за нового правила
Баскетбольный кубок Франции попал в очень неприятную ситуацию, пишет BasketNews.
Дело в том, что Французская федерация баскетбола (FFBB) решила вернуть в игру старое правило.
Согласно ему, клубы из низших лиш получают гандикап в играх против клубов из высших лиг. Если команда из второго дивизиона играет против команды из первого - то матч начинается со счета 7:0, и эти стартовые очки растут в зависимости от разницы в дивизионах.
Многие решили этим воспользоваться и поставили на тотал команд низших дивизионах в первой четверти, в результате чего букмекерские конторы потеряли миллионы евро.
На текущий момент букмекерские конторы во Франции приостановили все выплаты по играм Кубка, а также началось расследование касательно причастности к ставкам некоторых игроков.
Ранее также Днепр все же прошел в основной этап Кубка Европы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!