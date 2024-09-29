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Баскетбол

Кубок Франции попал в громкий скандал из-за нового правила

Букмекерские конторы потеряли миллионы евро.
Сегодня, 12:55
Getty Images
Getty Images

Баскетбольный кубок Франции попал в очень неприятную ситуацию, пишет BasketNews.

Дело в том, что Французская федерация баскетбола (FFBB) решила вернуть в игру старое правило.

Согласно ему, клубы из низших лиш получают гандикап в играх против клубов из высших лиг. Если команда из второго дивизиона играет против команды из первого - то матч начинается со счета 7:0, и эти стартовые очки растут в зависимости от разницы в дивизионах.

Многие решили этим воспользоваться и поставили на тотал команд низших дивизионах в первой четверти, в результате чего букмекерские конторы потеряли миллионы евро.

На текущий момент букмекерские конторы во Франции приостановили все выплаты по играм Кубка, а также началось расследование касательно причастности к ставкам некоторых игроков.

Ранее также Днепр все же прошел в основной этап Кубка Европы.

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